Oud-wereldkampioene snowboarden Julie Pomagalski omgekomen door lawine

Pomagalski was 40 jaar oud. Ze werd in 1999 wereldkampioene snowboardcross in het Duitse Berchtesgaden. Vier jaar later won ze WK-zilver op de parallelslalom in het Oostenrijkse Kreischberg. In 2004 schreef ze de wereldbeker snowboardcross op haar naam.

De Française nam twee keer aan de Winterspelen, in 2002 in Salt Lake City en vier jaar later in Turijn. Ze wist geen medailles te winnen. In 2007 zette ze een punt achter haar carrière.