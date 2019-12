Huiberts heeft sleutel derde landstitel AZ in handen

Max Huiberts is aan zet bij AZ. Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - Als trainer Arne Slot de uitvoerder is van AZ, dan is directeur voetbalzaken Max Huiberts de architect van de Alkmaarse club die samen met Ajax de koppositie deelt. En architect Huiberts is aan zet, althans als AZ de titelrace met de Amsterdammers na de winterstop wil volhouden of zelfs winnen. Want de spoeling in de minst gepasseerde verdediging is dun, flinterdun.