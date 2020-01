Groenen krijgt weinig mee van onrust: ‘ManUtd blijft een grote club’

Grote groepen supporters zijn helemaal klaar met de al jaren aanhoudende malaise. Een klein gezelschap boze fans trok dinsdagnacht zelfs naar de villa van voorzitter Ed Woodward, waar zij hun onvrede uitten door het huis te bekogelen met vuurwerk.

Bekijk ook: Beeld opgedoken van vuurwerkaanval supporters

,,Ik merk er zelf weinig van”, aldus Groenen over de misère. ,,Met het vrouwenteam trainen wij ook op ander complex. Wel gaan we geregeld kijken op Old Trafford, al hebben we daar door ons eigen drukke wedstrijdschema niet altijd tijd voor.”

Jackie Groenen: „Met het vrouwenteam trainen wij ook op ander complex.” Ⓒ BSR Agency

Hoewel het al jaren minder gaat met de mannentak van United, de laatste landstitel dateert van 2013, is de tweevoudig Champions League-winnaar geen bolwerk in verval, zo verzekert Groenen. ,,Je merkt aan alles dat United nog steeds een grote club is.”

Zelf presteert Groenen, deze zomer overgenomen van Frankfurt, uitstekend met The Red Devils. Als promovendus staat de vrouwenploeg op een knappe vierde plaats, achter topteams als Manchester City, Arsenal en haar oude club Chelsea.

Woensdag wacht voor Groenen, deze week gepresenteerd als nieuwe ambassadrice van de Johan Cruyff Foundation, in de halve finale van de Continental League Cup een weerzien met The Blues. ,,Het zou geweldig zijn als we de finale halen”, blikt Groenen vooruit op de wedstrijd.