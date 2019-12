Heldenrol Depay: Lyon verder in Champions League

De gelijkmaker van de Nederlandse aanvoerder in de 82e minuut veranderde alles voor de thuisclub. Met 2-2 verzekerde Lyon zich achter Leipzig alsnog van de tweede plek in groep G, goed voor overwinteren in de Champions League.

Olympique moest ook Benfica dankbaar zijn. De Portugese ploeg versloeg op eigen veld FC Zenit met 3-0. Daardoor eindigde Benfica als derde in de poule en werd de Russische club als nummer vier de grote verliezer.

Leipzig leidde in Lyon bij de rust met 2-0 dankzij twee benutte strafschoppen. Emil Forsberg en Timo Werner schoten raak. Na de pauze kwam Lyon, met ook Kenny Tete in het basisteam, via Houssem Aouar op 1-2 waarna Depay met een bekeken schot in de verre hoek voor de kapitale gelijkmaker zorgde.

Voor Benfica kwamen Franco Cervi, Pizzi (strafschop) en Sardan Azmoun (eigen doel) tot scoren. FC Zenit moest vanaf de 56e minuut met tien man verder na de tweede gele kaart voor Douglas Santos.