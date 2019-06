IAAF houdt schorsing Rusland in stand

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens systematische en door de staat ondersteunde dopingnetwerken in de Russische sport. WADA, het internationale antidopingbureau, hief in januari de schorsing op. Dat gebeurde na volledige inzage in de gegevens van het gewraakte dopinglab in Moskou.

De IAAF besloot echter de schorsing van de Russische atletiekfederatie nog niet op te heffen. Er zouden nog altijd te veel twijfels zijn over de handelswijze van atleten en officials en over de vereiste hervormingen. Russische atleten die kunnen aantonen dat ze een volledig schoon dopingverleden hebben, mogen onder neutrale vlag nog wel deelnemen aan internationale wedstrijden, zoals het komende WK in Doha (27 september - 6 oktober).