Na zege Pérez kan wereldkampioen in Baku zijn klasse extra onderstrepen Max Verstappen is getergd

Door Erik van Haren

Max Verstappen is gebrand op een overwinning in Azerbeidzjan, nu het ineens heel veel over zijn Mexicaanse ploeggenoot gaat.

BAKU - Een geladen, getergde Max Verstappen? In de meeste gevallen is dat een garantie voor een topresultaat van de Red Bull-coureur. Reken maar dat de regerend wereldkampioen gebrand is op een zege in Baku, nu het plots ineens heel veel over teamgenoot Sergio Pérez gaat na één (!) overwinning van de Mexicaan in 2022.