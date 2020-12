Is Pedri (18) de sleutel bij FC Barcelona tot langer verblijf Lionel Messi?

Lionel Messi viert zijn 644e goal voor FC Barcelona met Pedri, die hem de assist gaf. Ⓒ ANp/HH

BARCELONA - 2020 was voor veel mensen een rotjaar. Maar beeld eens in wat het moest zijn geweest als je supporter van FC Barcelona was. Met een pijnlijke 8-2 uit de Champions League gekegeld worden, Lionel Messi (33) die dreigt te vertrekken, Diego Maradona overleden. Een mens zou voor minder naar lichtpuntjes zoeken. Pedro Gonzalez Lopez – kortweg Pedri – is er zo eentje. Amper 18 jaar, maar volgens velen het nieuwe godenkind van FC Barcelona.