Ton Bakhuis (66), oud-doelman zaalvoetballers Oranje overleden

Oranje luistert naar het volkslied bij het WK 1989. Ton Bakhuis staat links naast aanvoerder Vic Hermans Ⓒ Twitter Ons Oranje/KNVB Media

ZEIST - Oud-doelman Ton Bakhuis van de Nederlandse zaalvoetballers is op 66-jarige leeftijd overleden. Bakhuis was de keeper van Oranje toen de zaalvoetballers in 1989 de finale haalden van het WK in Ahoy.