Dylan Groenewegen snelt naar zege in UAE Tour

Hij was na 170 kilometer de beste in een massasprint en hield in Umm al Quwain, het minst bevolkte emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten, Fernando Gaviria uit Colombia en de Ier Sam Bennett achter zich.

’Moeilijke sprint’

„Het was een moeilijke sprint, maar ik wist dat de benen goed voelden”, zei Groenewegen (29) kort na de zege in de waaieretappe. „Ik ben door de andere jongens goed afgezet. Ik kwam op het goede moment in het wiel van Bennett en ben heel blij met deze zege.”

Voor Groenewegen, die uitkomt voor Jayco AlUla, is het de tweede ritzege van het jaar. Hij was ook de beste in de Saudi Tour.

Kooij

Olav Kooij van Jumbo-Visma eindigde ook in de top 10, hij werd negende. De leiderstrui bleef in handen van de Belg Remco Evenepoel. Hij heeft 9 tellen voorsprong op de Australiër Luke Plapp. Wout Poels is de nummer 5 van het klassement.

Zaterdag staat de renners een rit van 166 kilometer in en rond Abu Dhabi te wachten. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten duurt tot en met zondag.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De renner van Jumbo-Visma schreef de tweede etappe van de O Gran Camiño op zijn naam. De 26-jarige Deen kwam na 184 kilometer solo boven op de Monte Trega.

De Portugees Ruben Guerreiro kwam op 0,21 seconden over de streep, de Spanjaard Ion Izagirre volgde op 3 seconden.

Voor Vingegaard was het de tweede racedag van het seizoen en zijn eerste kans op een zege. De eerste etappe van de Spaanse ronde werd donderdag gestaakt vanwege de hevige sneeuwval. De Tourwinnaar van 2022 kwam begin oktober in de Ronde van Lombardije voor het laatst in actie.