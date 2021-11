Spelers Onder 19 terug in Nederland; Bert Konterman blijft achter

Lang was de vraag of de overige spelers en stafleden rond het EK-kwalificatieduel niet óók besmet zouden zijn geraakt, maar de spelers en overige stafleden bleven gevrijwaard van het virus. Ze mochten de terugreis maken en zijn bij thuiskomst stuk voor stuk nogmaals negatief getest. Alle spelers zijn daarmee in principe beschikbaar voor hun clubs, wanneer komend weekend hun competitie wordt hervat.

Israël hanteert strenge reglementen rondom besmette personen. Zo moeten Konterman en assistent Lee in eerste instantie tien dagen in quarantaine verblijven, een proces waarin zij sinds het opmerken van het virus begin deze week zitten. Het tweetal verliet direct het spelershotel en hoopt nu zo snel mogelijk een negatieve test af te leggen om huiswaarts te kunnen keren. Tot die tijd verblijven zij in Israël. Konterman is vrij van ernstige klachten.

Onder 19 werkte dinsdag het kwalificatieduel met Israël (1-4 winst) af zonder de coach en zijn assistent. Uit voorzorg werden ook alle reservespelers weggehouden bij het duel. Dat werd problematisch toen Naci Ünüvar geblesseerd raakte, maar na een behandeling van 20 minuten strompelde hij uiteindelijk nog een uur mee. Zijn medische gesteldheid zal bij zijn club nader worden onderzocht, want hem wacht vrijdag met Jong Ajax het duel met FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie.