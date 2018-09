Cillessen voor tweede keer onder de lat bij Barça

Jasper Cillessen Ⓒ Hollandse Hoogte

Jasper Cillessen staart woensdagavond in de basis in het bekerduel van FC Barcelona met Hercules Alicante. Het is voor de doelman, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, de tweede keer dat hij onder de lat staat bij de Catalanen. Barça verloor in zijn eerste wedstrijd verrassend van Alavés (1-2).