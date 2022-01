Anwar El Ghazi doorstaat keuring bij Everton

Everton gaat El Ghazi tot de zomer huren van Aston Villa, waarvoor El Ghazi sinds 2018 actief is. Een optie tot koop wordt nog besproken. De Barendrechter had vorig seizoen een heel sterk seizoen bij Aston Villa, maar kwam in de eerste seizoenshelft veel minder frequent in actie voor de club uit Birmingham.

El Ghazi speelde in totaal twaalf duels, waarvan slechts vijf als basisspeler.