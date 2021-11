Michael van Gerwen elimineert na Raymond van Barneveld ook Gary Anderson

Van Gerwen speelde tegen de Schot zeker niet zijn beste wedstrijd, maar schoot wel uit de startblokken en liep uit naar een 4-0 voorsprong. Anderson veroverde daarna zijn eerste leg, maar kon nooit meer echt aanhaken bij de Nederlander. Aan het einde van de partij had de Schot nog een aantal grote kansen om terug te breaken, maar deze benutte hij niet en dus maakte Van Gerwen het karwei af.

Van Gerwen, die tot een gemiddelde van 95,06 kwam, mikt in Minehead op zijn eerste titel op een major sinds vorig jaar november. Precies een jaar geleden was hij ook de beste op de Players Championship Finals. Sinds 2012, toen Van Gerwen de World Grand Prix won, pakte hij ieder jaar minimaal één majortitel.

Van Gerwen neemt het zondag bij de laatste acht op tegen Peter Wright, de nummer 2 van de wereld. Zelf is Van Gerwen de mondiale nummer 3.

Barney

In de tweede ronde elimineerde nog zijn landgenoot Van Barneveld. Van Gerwen won de eerste twee legs, maar Van Barneveld kwam terug tot 2-2. Het werd ook 3-3, maar de laatste drie legs gingen naar Van Gerwen. De nummer 3 van de wereld maakte het af met dubbel-20, kort nadat Van Barneveld dubbel-19 had gemist. Van Barneveld is de mondiale nummer 74. In de achtste finale neemt Mighty Mike het op tegen Gary Anderson, die Ryan Meikle met 6-2 versloeg.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen won de laatste vier duels met Van Barneveld, tegenwoordig de mondiale nummer 74. De twee Nederlandse dartsiconen troffen elkaar ruim twee jaar geleden voor het laatst. Toen werd het 8-1 voor Van Gerwen. Zowel Van Gerwen (32) als Van Barneveld (54) is in voorbereiding op het WK darts. Het meest prestigieuze dartstoernooi ter wereld begint op 15 december in Londen. De Players Championship Finals schreef Van Gerwen zes keer op zijn naam.

Ook Vincent van der Voort plaatste zich voor de laatste zestien, hij was na een spannende partij met 6-5 te sterk voor Andy Boulton. Van der Voort neemt het in zijn achtste finale op tegen landgenoot Danny Noppert, die een uitstekend resultaat boekte door Dimitri Van den Bergh met 6-2 te kloppen.