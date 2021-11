Michael van Gerwen elimineert Raymond van Barneveld in Players Championship Finals

Van Gerwen won de eerste twee legs, maar Van Barneveld kwam terug tot 2-2. Het werd ook 3-3, maar de laatste drie legs gingen naar Van Gerwen. De nummer 3 van de wereld maakte het af met dubbel-20, kort nadat Van Barneveld dubbel-19 had gemist. Van Barneveld is de mondiale nummer 74. In de achtste finale neemt Mighty Mike het op tegen Gary Anderson, die Ryan Meikle met 6-2 versloeg.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen won de laatste vier duels met Van Barneveld, tegenwoordig de mondiale nummer 74. De twee Nederlandse dartsiconen troffen elkaar ruim twee jaar geleden voor het laatst. Toen werd het 8-1 voor Van Gerwen. Zowel Van Gerwen (32) als Van Barneveld (54) is in voorbereiding op het WK darts. Het meest prestigieuze dartstoernooi ter wereld begint op 15 december in Londen. De Players Championship Finals schreef Van Gerwen zes keer op zijn naam.

Ook Vincent van der Voort plaatste zich voor de laatste zestien, hij was na een spannende partij met 6-5 te sterk voor Andy Boulton. Van der Voort neemt het in zijn achtste finale op tegen landgenoot Danny Noppert, die een uitstekend resultaat boekte door Dimitri Van den Bergh met 6-2 te kloppen.