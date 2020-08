Ten Hag: ’Vervanger voor Van de Beek niet direct noodzakelijk’

Dat zei de trainer van de Amsterdammers na afloop van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Johan Cruijff ArenA. „Met Mohammed Kudus, Quincy Promes en Jurgen Ekkelenkamp hebben we voldoende opties om daar invulling aan te geven”, aldus de coach, die eveneens Dusan Tadic in de rol van Van de Beek kan laten spelen, en ook nog beschikt over Ryan Gravenberch die zich goed ontwikkelt.

Afspraken

Van de Beek was zaterdagavond wel in de ArenA, maar keek vanaf de tribune toe. „Het feit dat Donny niet meespeelde, geeft wel een richting aan”, aldus Ten Hag. „Het verzoek om hem niet te laten spelen, kwam niet specifiek vanuit één partij. Dat doen we met elkaar. Er zijn afspraken gemaakt over een eventuele transfer, en als die mogelijkheid zich dan voordoet moet je ook meewerken.”’

Als Van de Beek een overstap maakt naar de Premier League of Primera Division verliest Ajax een absolute sterkhouder, zei Ten Hag. „Donny is een hele moderne middenvelder, met veel scorend vermogen en een goede omschakeling, zowel vooruit als achteruit.”

Linksbackpositie

Ten Hag gaf eveneens aan dat de linksbackpositie van Ajax de aandacht heeft. „We hebben daar een aantal opties geprobeerd. Lisandro Martinez en Sergiño Dest kunnen daar spelen, en ook Devyne Rensch doet het uitstekend. En mocht Nicolas Tagliafico weggaan, dan zullen we moeten gaan kijken. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe het met Daley Blind gaat. Als hij gewoon fit is, hebben we links centraal achterin geen speler nodig. Met hem en Martinez zijn we daar voozien. Maar de linksbackpositie is geen grote witte vlek voor ons.”