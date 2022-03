Ajax verlengt contract Jensen en verhuurt hem aan Rosenborg BK

Jensen genoot zijn opleiding bij FC Kopenhagen en belandde vijf jaar geleden in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem vorig jaar al een half seizoen aan het Deense FC Nordsjaelland verhuurde. Jensen speelde tot dusver drie duels in het eerste elftal van Ajax. Hij was 60 duels actief voor Jong Ajax.

