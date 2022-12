Nieuw WK-drama voor uitgeschakeld Duitsland

Het sensationeel spelende Japan wint de groep en stuiten op Kroatië. Spanje is als nummer twee wel door en stuit op groepswinnaar Marokko.

Duitsland blijft versuft achter

Duitsland werd in 2014 wereldkampioen, maar vier jaar geleden werd de groepsfase niet eens overleefd. En ook deze keer was de start dramatisch. De uiteindelijke groepswinnaar Japan bleek met 2-1 te sterk in het openingduel. Het gelijkspel dat volgde tegen Spanje (1-1) bleek reden tot positiviteit, maar nu is het toch voorbij voor één van de grootste voetballanden uit de geschiedenis.

Tegen Costa Rica begon Duitsland prima. Dankzij een doelpunt van Serge Gnabry stonden onze oosterburen na tien minuten al met 1-0 voor. In het vervolg van de eerste helft verzuimden de Duitsers om verder uit te lopen.

Snelle 1-0

Toen na de rust Japan een 0-1 voorsprong tegen Spanje omboog in een voorsprong zakte de moed de Duitsers in de schoenen. Yeltsin Tejeda maakte na 58 minuten gelijk. Vervolgens raakte de wereldkampioen van acht jaar geleden meerdere keren de paal, maar de voorsprong was er na 70 minuten voor Costa Rica. Juan Pablo Vargas scoorde.

Yeltsin Tejeda is blij met de 2-2. Ⓒ ANP/HH

Op dat momenten was Costa Rica zelfs geplaatst voor de achtste finales en was Spanje virtueel uitgeschakeld. De blijdschap was echter van korte duur, want Kai Havertz zorgde drie minuten later na een vloeiende aanvaller voor de gelijkmaker.

De 23-jarige aanvaller van Chelsea zorgde vervolgens ook nog voor de 3-2, maar die deed er niet toe, omdat Japan de voorsprong vasthield tegen de Spanjaarden, die als nummer twee in de groep dus ook zijn geplaatst en stuiten op Marokko. Door de 4-2 van Niclas Füllkrug was een doelpunt van Spanje genoeg geweest voor Duitse plaatsing, maar dat viel niet. En dus is er opnieuw sprake van een Duits WK-drama.