UEFA-voorzitter Ceferin tegen idee van WK om de twee jaar

De wereldvoetbalbond FIFA laat momenteel op voorspraak van de voetbalbond van Saudi-Arabië een haalbaarheidsonderzoek doen naar een WK voor mannen en vrouwen eens in de twee jaar in plaats van om de vier jaar. „De internationale voetbalkalender heeft het niet nodig en de spelers kunnen zomers zonder groot toernooi ook goed gebruiken. Een WK om de twee jaar zou bovendien de waarde van het toernooi devalueren”, benadrukte Ceferin.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino ging in een videoboodschap voor de vergadering van de ECA niet specifiek in op de WK-kwestie. Hij gaf nog wel aan dat „de FIFA openstaat voor elk idee, voor elke suggestie. Geen enkel onderwerp is taboe.”

Aan het WK in het najaar van 2022 in Qatar doen voor de laatste keer 32 landen mee. In 2026 mogen bij de wereldtitelstrijd in Verenigde Staten, Canada en Mexico liefst 48 landen in actie komen.