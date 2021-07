Onrustig op tribunes PSV-stadion na tegentreffer Galatasaray

Voetbal

Jens Toornstra heeft geleerd van Feyenoord-debacle tegen Trencin

Feyenoord is het donderdagavond aan zijn stand verplicht om in Kosovo een goed resultaat te zetten tegen FC Drita, dat de tegenstander is in de tweede voorronde van de Conference League. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de Rotterdammers een op papier kleinere tegenstander de baas zijn in Europa....