PSV onderzoekt opstootjes in Philips Stadion tegen Galatasaray

Nadat de Turkse topclub in de 42e minuut tegen scoorde (2-1), waren her en der wat kleine opstootjes te zien. Dat had er vermoedelijk mee te maken dat op sommige plekken fans van Galatasaray tussen de supporters van PSV zaten.

„We zijn het aan onderzoeken. Het is heel vervelend. Het is nog te vroeg om er een statement over te maken. We komen er later op terug”, zei een woordvoerster van de club.

Toen het rustsignaal klonk, en de stadionspeaker de mensen vroeg op hun plaats te blijven zitten, keerde de rust terug. In de tweede helft maakte PSV al snel de 3-1, in de slotfase gevolgd door de 4-1 en 5-1. Toen was het vooral feest in het Philips Stadion.