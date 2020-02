Badloe begint WK beter dan Van Rijsselberghe

Badloe, de titelverdediger, vergaarde in de eerste drie races een overwinning en twee tweede plaatsen. Hij bezet na de eerste dag de tweede plaats in de tussenstand. Van Rijsselberghe, de tweevoudig olympisch kampioen in de zogeheten RS:X-klasse, had een stroeve start. De geboren Texelaar eindigde achttiende in de eerste race en liet die volgen door een zege in de tweede en de vierde plaats in de derde race. Hij staat twaalfde in het klassement.

Badloe en Van Rijsselberghe hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op dit WK, Nederland zal vertegenwoordigen in de RS:X-klasse op de Spelen van Tokio. De twee zijn in Sorrento elkaars rivalen, maar buiten de races vrienden. Ze hebben samen toegewerkt naar het beslissende toernooi.

Van Rijsselberghe had wel pech in de eerste race. Hij kreeg al snel een stuk zeewier aan zijn vin en om dat eraf te krijgen, moest de wereldkampioen van 2011 en 2018 een stuk achteruit varen. „Pijnlijk. Ik wist me gelukkig wel te herpakken”, zei Van Rijsselberghe, die lof had voor Badloe. „Die ’lange’ doet het hartstikke goed, maar we moeten het vizier open houden. Voor mij geldt scherp blijven en goed opletten, ook voor het zeewier.”

Lilian de Geus, die al zeker is van het ticket voor Tokio, staat na de eerste surfdag derde bij de vrouwen. Ook zij startte slecht met de achttiende plek in race 1, daarna volgden een derde en eerste plaats. Ze heeft de Poolse Maja Dziarnowska en de Brits Emma Wilson voor zich in de tussenstand.