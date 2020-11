Jong Oranje verder zonder Abdou Harroui na positieve coronatest

De selectie van Jong Oranje voor de wedstrijd tegen Jong Wit-Rusland van deze zondagmiddag (14.30 uur) bestaat nu uit twintig spelers.

Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest. Zo kan er bij een positieve test direct actie ondernomen worden. Betreffende speler of staflid wordt direct geïsoleerd waarmee verdere besmettingen kunnen worden voorkomen.

Het inmiddels voor het EK 2021 geplaatste Jong Oranje speelt om 14.30 uur in Almere tegen Jong Wit-Rusland. Op woensdag 18 november wordt de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatiecyclus gespeeld. In Estádio Municipal de Portimão is Jong Portugal de tegenstander. De wedstrijd tussen de nummers een en twee in de EK-kwalificatiegroep begint woensdag om 20.30 uur.