El Ghazi plaatst zich met Aston Villa voor finale League Cup

Mahmoud Trezeguet (R) tekent voor de tweede treffer van Aston Villa. Ⓒ EPA

Aston Villa staat in de finale van de League Cup. Invaller Trezeguet maakte in de thuiswedstrijd tegen Leicester City in blessuretijd het winnende doelpunt: 2-1. Het eerste duel tussen de twee clubs was in 1-1 geëindigd.