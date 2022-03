Ajax strandt in Champions League na zeperd tegen Benfica

Ajax startte dreigend en gretig. Een kopbal van Antony in de eerste minuten ging maar net naast. In de 8e minuut was het Sébastien Haller die wel leek te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Er waren veel halve kansjes in het eerste half uur, maar de bal viel steeds net niet goed voor de Amsterdammers. Ook aan de kant van Benfica waren er geen uitgespeelde kansen.

Rond de 20e minuut kregen de Portugezen drie corners snel achter elkaar, maar tot groot gevaar voor het doel van André Onana leidde dat niet. Ajax bleef de betere ploeg. Een knap schot van Steven Berghuis in de 25e minuut ging naast, maar had meer verdiend. Ajax bleef domineren en de dreiging werd groter. Ryan Gravenberch had in de 35e minuut de score kunnen openen, maar zijn pegel werd gepareerd door Benfica-goalie Odisseas Vlachodimos. In de slotseconden van de eerste helft waagde Martinez nog een doelpoging, maar zijn bal ging hoog over zodat beide ploegen zonder te scoren de kleedkamer opzochten.

Steven Berghuis probeert van zich af te houden. Ⓒ ANP

Nuñez

Ajax kwam ongewijzigd uit de kleedkamer. De Amsterdammers begonnen waar ze waren opgehouden. Binnen enkele minuten had Dusan Tadic het eerste kansje te pakken, maar zijn schot uit een draai ging naast. In de 58e minuut was het dan toch Benfica dat tegen de verhouding in bijna de openingstreffer te pakken had. Na een corner kon Jan Vertonghen vrij inkoppen, maar hij miste de richting naar het doel en kopte de bal breed waar niemand stond.

Enkele minuten later was het aan de andere kant Antony die tot nu toe de beste kans van de wedstrijd had. Na een voorzet van Daley Blind kopte de Braziliaan maar net over. Voorlopig bleef het net niet voor de ploeg van Erik ten Hag. De tijd voor de verlossende treffer begon steeds meer te dringen, maar een kwartier voor tijd kregen de Portugezen het stadion muisstil. Het was Nuñez die een ingedraaide vrije trap achter Onana kopte: 0-1. De doelman zag er niet goed uit.

Ajax moest in de achtervolging om een verlenging af te dwingen. Ten Hag besloot tot een dubbele wissel. Alvarez en Berghuis werden naar de kant gehaald voor Davy Klaassen en Brian Brobbey. Het baatte de Amsterdammers niet. Ook in de 6 minuten extra tijd werd er niet gescoord zodat er meteen na de groepsfase waarin Ajax alle duels wist te winnen een vroegtijdig einde kwam aan het Champions League-avontuur.