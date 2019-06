IAAF: Semenya is ’biologisch mannelijk’

Dat blijkt uit de documentatie die door het internationaal sporttribunaal CAS is gepubliceerd. De „biologisch mannelijke” hoedanigheid van Semenya was een van de argumenten van de IAAF om nieuwe regels op te stellen voor vrouwen die van nature een hoge testosteronwaarde hebben.

De IAAF wil dat deze atletes medicijnen gaan gebruiken om hun testosteronspiegel omlaag te krijgen. Daarmee zou hun voordeel in fysiek opzicht verminderen. Semenya vocht de nieuwe regels van het IAAF voor afstanden tussen 400 meter en 1609 meter (1 mile) aan bij het CAS, maar verloor.

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter vond daarna bij een rechtbank in Zwitserland wel gehoor. In afwachting van een definitief vonnis mag Semenya zonder gebruik van medicatie deelnemen aan wedstrijden. Op 30 juni wil ze meedoen aan de 800 meter bij de Prefontaine Classic in Eugene.

Bekijk ook: IAAF wijkt niet in zaak van Semenya