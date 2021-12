’Dartsopa’ Paul Lim record rijker, maar illusie armer

De in 1954 geboren Lim kon bij het betreden van het podium nog lachen. Hij werd vrijdag met zijn 67 jaar en 326 dagen de oudste speler ooit op een WK darts. Hij ontroonde John MaGowan, die sinds 2017 recordhouder was. De Noord-Ier was destijds 67 jaar en 202 dagen oud.

Lim was ook al van de partij in 1982, toen het eerste WK darts plaatsvond. Maar liefst 63 van de in totaal 96 deelnemers van dit jaar waren destijds nog niet eens geboren.

In 1990 was The Singapore Slinger de eerste speler die een negendarter produceerde op een WK. Hij stootte toen door tot de kwartfinale. Dat gaat dit jaar niet gebeuren, aangezien de overwinning vrijdag na vijf vreselijk slechte sets naar Murnan ging.

Nadat hij met ’Walk of Life’ van Dire Straits het podium betrad, schoot Lim nog wel uit de startblokken. Met een 180’er en een 118-finish begon de darter uit Singapore, die het publiek op zijn hand had, ijzersterk aan zijn 26e(!) WK. Met 3-0 in legs trok hij de eerste set naar zich toe.

Het niveau van de routinier kelderde in de twee set dramatisch. Murnan imponeerde evenmin, maar slaagde er wel in om de stand gelijk te trekken: 1-1.

In een wedstrijd die bol stond van de missers (slechts 22 van de 70 pijlen op een dubbel werden geraakt) was uiteindelijk een beslissende vijfde set nog om een winnaar te bepalen. Na vijf gemiste wedstrijdpijlen was het uiteindelijk Murnan die de fans in Alexandra Palace uit hun lijden verloste.

Uitslagen vrijdagavond