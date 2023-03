Mentale problemen Peaty geen verrassing voor Kamminga: ’Zelf na Spelen ook gehad’

De 28-jarige Peaty maakte woensdag bekend dat hij nog steeds last heeft van mentale problemen. „Ik hoor het heel veel om mij heen”, zegt Kamminga. „Meerdere mensen die op de Spelen in Tokio een medaille hebben gewonnen, lopen er tegenaan. Of ze nu winnen of verliezen: het doet ze nu allemaal even niks meer. Ik heb dit na de Spelen ook gehad. Mijn lichaam gaf ook duidelijk aan dat het klaar was.”

Kamminga heeft bijna zeven maanden gekwakkeld, maar inmiddels zit de 27-jarige schoolslagspecialist weer goed in zijn vel. „Ik ben blij dat ik er met het oog op de Spelen van volgend jaar in Parijs toen lang uit ben gegaan. Maar je ziet dat anderen er nu last van hebben.”

Rapportcijfer 11

De tweevoudig zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Tokio heeft meer dan begrip voor de keuze van zijn grote concurrent om het rustiger aan te doen. De Brit blijft overigens wel gewoon trainen richting de Olympische Zomerspelen van 2024, maar slaat wedstrijden voorlopig over.

„Hij heeft het rapportcijfer 11 op zijn carrière en heeft al zijn doelen gehaald. Ik begrijp het volledig, maar vind het vooral jammer dat ik niet tegen hem kan racen de komende maanden. Die man is ultiem goed in het zwemmen van de schoolslag. Ik wil fair winnen, dus van al mijn concurrenten op maximale sterkte. Maar ik focus vooral op mezelf en mijn eigen doelen. Als ik die behaal, doe ik voor goud mee. Komende zomer tijdens de WK in Japan, maar ook in Parijs volgend jaar.”