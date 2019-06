Belangrijke beslissing Formule 1 uitgesteld

Dat is de belangrijkste conclusie na gesprekken tussen belanghebbenden rond de Grand Prix van Canada en donderdag in Parijs. Daarbij waren de FIA, de Formule 1, teambazen, technisch directeuren, bandenleverancier Pirelli en ook coureurs Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg aanwezig.

„Hoewel de stakeholders het idee hebben dat de belangrijkste regels zijn gedefinieerd, is in het belang van de sport afgesproken dat het beste resultaat wordt behaald door extra tijd te gebruiken voor verdere uitwerking en aanvullend overleg”, zo valt in een gezamenlijk statement over de beoogde sportieve- en financiële regels te lezen.

De nieuwe regels vanaf 2021 houden de gemoederen flink bezig. Eigenaar Liberty Media wil de Formule 1 spannender en eerlijker maken, bijvoorbeeld door met een budgetplafond en simpele en goedkopere motoren te werken. Volgens de laatste berichten wordt er een limiet van 155 miljoen euro per team ingesteld, maar zaken als salarissen en kosten voor ontwikkeling van de motor worden dan weer niet meegerekend. Daarnaast heeft Ferrari als oudste team een vetorecht en hoeft er van het invloedrijke en dominante Mercedes gezien de huidige verhoudingen natuurlijk ook niet zoveel te veranderen.

Max Verstappen liet zich in Canada desgevraagd ook al duidelijk uit over de toekomst van de sport. Voor hem is het vooral belangrijk dat de technische reglementen voor de auto’s veranderen, zodat inhalen makkelijker wordt. „Dan wordt het ook weer leuker voor het publiek”, aldus Verstappen. „Ik denk dat het goed is als regels lang hetzelfde blijven. Op een gegeven moment moet je zeggen: dit zijn de regels en daar houden we tien jaar aan vast. Dan komt het veld na vijf, zes jaar echt wel dichter bij elkaar.”