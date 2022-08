Premium Het beste van De Telegraaf

Dame op leeftijd ratelde dwars door antwoorden heen PSV-trainer Nistelrooy troost tolk die ongewild hoofdrol vertolkt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy Ⓒ ANP/HH

GLASGOW - Voor een afgewogen oordeel over Ruud van Nistelrooy als hoofdtrainer van PSV is het na vijf officiële duels nog wat vroeg. Weliswaar heeft de oud-spits in zijn wittebroodsweken aan alle doelstellingen voldaan, maar ondanks de bevredigende resultaten valt er aan het voetbal van PSV nog wel het nodige te verbeteren. Wat wel al geconcludeerd kan worden, is dat Van Nistelrooy een geweldig boegbeeld is voor PSV. Dat blijkt deze week ook weer in Glasgow.