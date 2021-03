Nyck de Vries wordt reserverijder bij Formule 1-team Mercedes

De Vries (26) deed al simulatorwerk voor Mercedes. Voor dat team komt hij samen met Vandoorne ook uit in de elektrische raceklasse Formule E, waarin De Vries na de eerste twee races aan de leiding gaat. In december debuteerde de Formule 2-kampioen van 2019 in een Formule 1-auto van Mercedes tijdens een testdag in Abu Dhabi.

Bij Mercedes zijn zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de vaste coureurs. Hamilton miste vorig seizoen de tweede race in Bahrein. Hij werd toen niet vervangen door Vandoorne, maar door Williams-coureur George Russell.