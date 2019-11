Vitesse-trainer Slutsky onder druk: ’Iedereen is boos’

Leonid Slutsky Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Op een herfstig Papendal heeft Vitesse zich voorbereid op de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, morgenavond de eerste wedstrijd van de vijftiende speelronde. Na vier nederlagen op rij verkeert de Arnhemse club in een crisissfeer. De kritiek op trainer Leonid Slutsky is groot, maar de spelers benadrukten nogmaals achter de Russische oefenmeester te staan. De selectie stak afgelopen week de koppen bij elkaar in een praatsessie en aanvoerder Linssen gaf gisteren aan achter de trainer te staan en voor hem door het vuur te gaan.