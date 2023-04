AZ-SC Heerenveen tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld

Het vuurwerk werd vanuit het vak met de Friese aanhang gegooid. Supporters van Heerenveen hielden spandoeken omhoog met daarop teksten als ’anti 16.30 uur’ en ’pyro pyro’. Ze leken daarmee te protesteren tegen het vroege aanvangstijdstip van 16.30 uur.

„Ik begrijp dit niet”, zei algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ bij ESPN. Heerenveen was al in de 5e minuut op voorsprong gekomen via Sydney van Hooijdonk: 0-1. De spits vierde dat door voor het uitvak een shirt van de geblesseerde verdediger Joost van Aken omhoog te houden. Enkele minuten later zorgden de fans van Heerenveen ervoor dat de wedstrijd tijdelijk moest worden stilgelegd.

Het gebeurt ook dit seizoen geregeld dat wedstrijden onderbroken moeten worden door wangedrag van toeschouwers. Vlak voor de interlandperiode kreeg Jetro Willems van FC Groningen zelfs een klap van een ’eigen’ supporter tijdens het duel met Heerenveen, toen hij de toeschouwers tot kalmte wilde manen. Willems deed aangifte bij de politie.