La Liga-baas: ’Barcelona is niet bezig met Neymar’

Voordat het seizoen begon zette FC Barcelona alles op alles om Neymar terug te krijgen op het oude nest. Een transfer kwam echter nooit van de baan. In de winterse transferperiode deed Barça opnieuw een poging, maar wederom liepen de gesprekken uit op niks.

Neymar liet zelf ook weten open te staan voor een hereniging met Lionel Messi en co. PSG ging nooit akkoord, wat Barcelona ook op tafel legde. Een opgestapt bestuurslid van de Catalaanse club meldde dat Barcelona nog altijd Neymar bovenaan het wensenlijstje heeft staan. Tevens stond Lautaro Martínez, de 22-jarige Argentijnse spits van Inter, ook op het lijstje.

Bekijk ook: Barcelona zet zinnen nog steeds op Neymar

Door de uitbraak van het coronavirus lijken grote transfers echter een utopie. De competities liggen stil, waardoor clubs ook veel geld mislopen. „De prioriteit van Barcelona ligt bij wanneer het seizoen hervat kan worden. Het is dan ook niet waar dat de club in gesprek is met deze spelers” (Neymar en Martínez, red.), aldus Tebas tegen AS.

De spelersmarkt zal er volgens Tebas aankomende transferperiode volledig anders uit komen te zien. „Op de korte termijn zullen er meer ruildeals plaatsvinden. Grote transfers zijn nu geen prioriteit voor Europese clubs, zij willen namelijk de schade beperkt houden. Dus: geen Neymar, geen Martínez voor Barcelona.”