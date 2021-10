Rico Verhoeven geniet van ’briljante’ Tyson Fury en koele kikker Max Verstappen

„Ik vond het een historische wedstrijd”, aldus Verhoeven, die in het verleden meermaals trainde met de excentrieke Fury. „Als vechter heb ik onwijs veel van hem geleerd. De eerste zes maanden werd ik alle kanten op geslagen. Tyson is zó bizar goed, briljant gewoon. Hij is technisch ijzersterk en vecht bovendien heel slim. Men zegt vaak dat de scheidslijn tussen briljant en een beetje gek soms heel dun is en dat is bij hem het geval, denk ik.”

Tyson Fury slaat Deontay Wilder knock-out. Ⓒ GETTY IMAGES

Ook de tweede plek van de foutloze Max Verstappen in Turkije ontging Verhoeven niet. „Wat ik heel knap vind, is dat Max de boel de boel kan laten en zich echt kan richten op het laten zien van de beste versie van zichzelf. Denk terug aan Zandvoort, toen de druk gigantisch was, maar hij alsnog pole pakte én de race won.”

Bekijk ook: Tyson Fury heeft Deontay Wilder veranderd in zeurpiet met zwakheden

Rico Verhoeven en Max Verstappen tijdens een in scène gezette stare down. Ⓒ INSTAGRAM

„Onze sporten zijn intens. Een kickbokser kan een klap krijgen en omvallen, Max kan in de bandenstapel belanden. Slechts een handjevol mensen kan daar goed mee omgaan. Max is er daar één van. Ik ga er trouwens óók heel lekker op.”

Klik op onderstaande link voor een reportage met Rico Verhoeven: