Premium Het beste van De Telegraaf

’Klopp in topjaar Liverpool bijna altijd met zelfde team’ Column Bert van Marwijk: ’Fysieke data mogen nooit leidend worden’

Door bert van marwijk Kopieer naar clipboard

Bert van Marwijk Ⓒ René Bouwman

Het vele wisselen door trainer Roger Schmidt bij PSV is een thema geworden. De dik verloren topper tegen Feyenoord (0-4) zorgde mede door het wederom hakken in de basisopstelling (géén Van Ginkel, géén Madueke) en de vervanging van sterspeler Cody Gakpo voor fluitconcerten en woede bij het Eindhovense publiek. Voormalig Oranje-bondscoach en columnist Bert van Marwijk legt uit waarom coaches in het topvoetbal niet mogen doorslaan met fysieke data.