Programma WK: Neymar terug bij Brazilië, kan Japan ook stunten tegen vice-wereldkampioen?

De vijfvoudig kampioen speelt om 20.00 uur Nederlandse tijd in Doha tegen Zuid-Korea. Brazilië, dat in 2002 voor het laatst de wereldtitel won, was na twee groepsduels al zeker van een plek in de achtste finales en speelde daarom tegen Kameroen (1-0 verlies) niet in de sterkste formatie. Zuid-Korea plaatste zich in groep H ternauwernood door in blessuretijd te winnen van het al gekwalificeerde Portugal (2-1). Dat ging ten koste van Uruguay.

Japan - Kroatië

Eerder op de dag, om 16.00 uur, is het de beurt aan Japan en Kroatië. Japan stuntte in de poulefase door zowel van Duitsland (2-1) als Spanje (ook 2-1) te winnen. Kroatië had in het laatste pouleduel met België genoeg aan een gelijkspel (0-0) om door te gaan. De vice-wereldkampioen van 2018 is gewaarschuwd door de prestaties van de Aziaten tot dusver tegen Europese tegenstanders.