Statistieken: Brazilië al voor rust klaar met Zuid-Korea, nu kwartfinale tegen Kroatië

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

AL WAKRAH - Brazilië heeft maandagavond in de achtste finale van het WK eenvoudig afgrekend met Zuid-Korea. Met een galavoorstelling in de eerste helft was de ploeg van coach Tite al voor rust klaar met de Aziaten, die na rust nog wel tegen scoorden (4-1). Japan heeft het WK-sprookje eerder op de dag geen vervolg kunnen geven tegen Kroatië. De beide ploegen hielden elkaar 120 minuten lang in evenwicht (1-1), waarna Japan tijdens de strafschoppenreeks helemaal instrortte. De Japanners misten maar liefst drie penalty’s, waardoor Kroatië kwartfinalist werd: 3-1.