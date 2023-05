Mourinho en AS Roma kunnen Ajax grote dienst bewijzen

Vooralsnog start Ajax namelijk in de play-offs op 24 augustus voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Mochten de Amsterdammers dit verliezen, is de groepsfase in de Conference League datgene wat bereikt wordt. Toch kan Ajax nog op een andere manier de groepsfase van de Europa League halen.

Namelijk: als AS Roma én de finale van de Europa League wint én vijfde of zesde eindigt in de Serie A. Momenteel staan de Romeinen zesde. Mocht dit zo blijven én de Europa League wordt bemachtigd, komt er een plek vrij in de groepsfase van de Europa League en die is dan voor Ajax.

Bekijk ook: Met vertrek Van der Sar sterft fluwelen revolutie Cruijff langzame dood

Dybala prijst Mourinho

Paulo Dybala prijst zich gelukkig met Mourinho als coach van AS Roma. „Iedereen kent hem, iedereen wil hem zien en hij is een heel speciale coach, die spelers en personeel gelijk behandelt. Dat is zijn geheim, iedereen voelt zich belangrijk”, zegt de Argentijnse aanvaller van de Romeinse club in aanloop naar de finale van de Europa League. Roma treft woensdag in Boedapest zesvoudig bekerwinnaar Sevilla.

Mourinho kan zijn zesde Europese prijs binnenhalen. De markante Portugese coach won al de UEFA Cup én de Champions League met FC Porto, de Champions League met Internazionale, de Europa League met Manchester United en de Conference League met AS Roma. „We hoeven niet te praten over zijn expertise, het is genoeg om naar zijn successen te kijken”, aldus Dybala, die ook weet dat de 60-jarige Mourinho veelbesproken is. „Dat is voetbal, er is altijd ruimte voor discussie. ’Mou’ heeft een karakter waar je van houdt of dat je haat”, meent de 29-jarige Dybala, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd.

Mourinho zelf kent geen twijfel over zijn kwaliteiten. „Ervaring maakt je steeds beter. Ik ben een betere coach en een beter mens, maar met hetzelfde DNA”, zegt de Portugees. „Het DNA geeft motivatie en geluk. Het verlangen naar grote momenten als deze finale is het gevoel dat ik wil overbrengen op mijn spelers. Als je de motivatie verliest, moet je stoppen. Mijn motivatie groeit nog elke dag.”

Toekomst ligt open

Mourinho wilde zich nog niet uitgelaten over zijn toekomst. „Ik heb met mijn aanvoerders gesproken. Ze hebben me gevraagd of ik wil blijven. Ze weten precies wat ik denk, maar dat zullen ze jullie niet vertellen.”

Mourinho, die bij Roma nog een contract heeft tot de zomer van 2024, zegt nog niet met andere clubs te hebben gesproken. „In 2010 vertrok ik bij Inter, omdat ik helemaal rond was met Real Madrid. Maar er was voor de finale van de Champions League nog niets getekend. Nu is de situatie helemaal anders en heb ik met niemand gesproken. Ik denk alleen maar aan morgen en wat we willen presteren op het veld.”

Jose Luis Mendilibar (L) tijdens de training een dag voor treffen met AS Roma. Ⓒ EPA

Sevilla-coach houdt zich vast aan succesvolle verleden

Trainer José Luis Mendilibar van Sevilla houdt zich een dag voor de finale vast aan het verleden. „Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in dit toernooi”, zei hij op de afsluitende persconferentie in Boedapest.

Sevilla won de Europa League, voorheen de UEFA Cup, al zes keer. Dat gebeurde in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. „Bij mijn aanstelling in maart werd me niet alleen verteld dat ik de ploeg moest behoeden voor degradatie, er werd me ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk de Europa League voor deze club is”, aldus Mendilibar, die de ontslagen Jorge Sampaoli opvolgde.

Mendilibar slaagde in die opzet, want naast het bereiken van de finale staat Sevilla in La Liga inmiddels op de elfde plek en is het zeker van lijfsbehoud. De 62-jarige trainer verwacht een lastige finale. „AS Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren”, zegt hij. „Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat voor mensen wel zo is, kan dat me niet schelen. Het wordt anders dan toen we tegen Manchester United of Juventus speelden. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan.”