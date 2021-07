Formule 1 onthult ’meest futuristische auto aller tijden’

Met ingang van 2022 krijgt de koningsklasse van de autosport nieuwe reglementen. Zo hebben de ontwerpers minder technische vrijheden, moet de aerodynamica simpeler en worden de wielen groter. Het gaat leiden tot een nieuw ontwerp van de auto’s, waarmee de coureurs makkelijker zouden moeten kunnen inhalen.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de nieuwe regels dit jaar al in zouden gaan, maar de introductie werd vorig jaar als gevolg van het coronavirus uitgesteld naar 2022. „De Formule 1 begint een spannend, nieuw hoofdstuk in 2022. Het huidige reglementenboek wordt verscheurd en een set radicaal nieuwe reglementen wordt van kracht, bedoeld om de races nog spectaculairder te maken”, aldus de organisatie.

Dynamische launch

Voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone laat de Formule 1 zien hoe de bolides er ongeveer uit komen te zien. Dat gebeurt donderdagmiddag online. „Het is een dynamische launch, waarbij de fans een reis door de tijd maken voordat ze uitkomen bij de meest futuristische auto aller tijden.”