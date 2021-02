Andy Murray ontvolgde alle collega’s op sociale media tijdens Australian Open

Djokovic (33) versloeg Daniil Medvedev (23) in drie sets en pakte daarmee zijn 18e grandslam in zijn tennisloopbaan. Niet dat Murray er veel van heeft gezien. „Vrij weinig, ik wilde zelf graag meedoen, dus dat was moeilijk voor mij”, zegt hij tegen de BBC. De Schot miste op het laatste moment zijn deelname aan het toernooi in Melbourne door een positieve coronatest.

Hij vervolgt: „Ik ben alle tennisspelers gaan ontvolgen op social media, want ik wilde het gewoon echt niet zien.” Dat Medvedev Djokovic in de finale nauwelijks partij kon bieden, verbaasde Murray niet dus. „Het is gewoon anders om te retourneren of serveren in een finale van een grandslam, dan in elke andere wedstrijd. Zeker als je tegenstander er al 17 heeft gewonnen.”

Recht van spreken

Volgens Murray is het behoorlijk intimiderend voor de jongere generatie tennissers. „Op de US Open deed Dominic Thiem wat hij moest doen om het toernooi te winnen. Maar als Novak (Djokovic, red) die bal niet tegen de lijnrechter slaat, hadden we dezelfde uitkomst gehad als in Australië, denk ik.”

Als er iemand recht van spreken heeft betreffende het verliezen van finales van de Australian Open, is het wel Murray. De Schot trok in zijn vijf finales even zo vaak aan het kortste eind. In vier van de vijf finales verloor hij van, jawel, Djokovic (2011, 2013, 2015, 2016). In de andere finale in 2010 bleek Roger Federer de sterkste.