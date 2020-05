Sport Kort: Villarreal en Getafe ontkennen matchfixing

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Villarreal en Getafe ontkennen alles

21.07 uur: De Spaanse clubs Villarreal en Getafe ontkennen ten stelligste voor de laatste wedstrijd van het vorig seizoen zich schuldig te hebben gemaakt aan matchfixing. Getafe zou het duel hebben willen 'kopen' om grotere kans te maken op kwalificatie voor de Champions League.

Enkele kranten in het land meldden vrijdag dat de politie een onderzoek is gestart naar de gebeurtenissen rond het duel in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal. Beide clubs gaven vervolgens een verklaring uit om met nadruk te beweren dat er van wantoestanden geen sprake is geweest. De officiële instanties wilden het bericht niet bevestigen.

Overigens won Getafe de wedstrijd niet; 2-2.

Voetbal: Belgische bekerfinale op 1 op 2 agustus

20.33 uur: De algemene vergadering van het Belgische voetbal heeft vrijdag besloten dat de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, die door de coronacrisis niet kon worden gespeeld, op 1 of 2 augustus wordt gehouden. Of dit in deze tijden van crisis mogelijk is, is nog niet helemaal zeker.

De bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion van Brussel stond aanvankelijk geprogrammeerd voor 22 maart. De meeste clubs waren het erover eens dat de wedstrijd, indien de veiligheidsmaatregelen dat toelaten, nog wel gespeeld kan worden.

Mountainbike: WK in oktober in Oostenrijk

18.28 uur: De wereldkampioenschappen mountainbike verhuizen van het Duitse Albstadt naar het Oostenrijkse Leogang. De wedstrijden worden van 5 tot 11 oktober gehouden, heeft de internationale wielerunie UCI besloten.

Aanvankelijk zou het evenement van 26 tot 28 juni in Albstadt plaatsvinden. Dit kon niet vanwege de coronacrisis. Leogang zou al de downhill-competities organiseren en doet dat nu ook bij de (olympische) crosscountry-disciplines.

Veldrijden: Vlaamse regering steunt WK

15.30 uur: De Vlaamse regering steunt het WK veldrijden in Oostende. De organisatie ontvangt binnenkort een cheque van 400.000 euro.

Het terrein rond het Hippodroom in de Belgische stad biedt normaal gesproken plaats aan 78.000 toeschouwers. Het is nog onduidelijk of die op 30 en 31 januari ook welkom zijn, vanwege het coronavirus. De totale kosten van de organisatie worden geschat op 3 miljoen euro.

Mathieu van der Poel is de huidige wereldkampioen veldrijden.

Wielrennen: BeNe Ladies Tour start volgend jaar weer in Utrecht

14.41 uur: De BeNe Ladies Tour, de etappekoers voor wielrensters door Nederland en België, begint volgend jaar opnieuw in Utrecht. De organisatie heeft nu al afspraken gemaakt met de lokale autoriteiten. Vorige maand werd bekend dat de zevende editie van de BeNe Ladies Tour dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis.

De etappekoers voor vrouwen startte vorig jaar voor het eerst met een proloog in Utrecht, gewonnen door Lisa Klein. De Duitse schreef ook het eindklassement op haar naam. In juli volgend jaar begint de BeNe Ladies Tour opnieuw met een proloog door de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, met de start in het Máximapark en de finish op het Brusselplein.

Atletiek: Definitief streep door NK, mogelijk wel NK marathon

13.24 uur: De Atletiekunie heeft definitief een streep gezet door de Nederlandse kampioenschappen atletiek van dit jaar. De NK zouden van 26 tot en met 28 juni worden gehouden in Den Haag, maar als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege het coronavirus kon het evenement in die periode al niet doorgaan.

De Atletiekunie heeft voor diverse NK’s gekeken naar alternatieve data in het najaar. Voor de NK atletiek bleek dit, vanwege de omvang van het evenement en de organisatie daarvan, niet mogelijk. Daarnaast zijn onder meer de NK marathon, de NK estafette en de ONK para-atletiek voor dit jaar geschrapt.

Mogelijk wordt in 2020 nog wel gestreden om de Nederlandse titels op de marathon. Dat zou dan op 18 oktober moeten gebeuren bij de marathon van Amsterdam.

Motorsport: Lorenzo krijgt dit jaar geen wildcard voor MotoGP

12.52 uur: Motorcoureur Jorge Lorenzo keert dit jaar niet terug in de MotoGP. De drievoudig wereldkampioen uit Spanje krijgt geen wildcard van de organisatoren van de koningsklasse van de motorsport.

Lorenzo keerde in januari terug als testrijder bij Yamaha, nadat hij in november afscheid had genomen als vaste coureur. De Spanjaard kwam vorig seizoen tijdens de training hard ten val op het circuit van Assen. Daarbij brak hij een nekwervel. Twee weken daarvoor was hij op het circuit van Barcelona ook al hard onderuitgegaan.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lorenzo dit jaar met een wildcard aan enkele races zou deelnemen. De organisatie van de MotoGP wil echter het aantal coureurs beperken vanwege het coronavirus.

Er is dit jaar nog geen race verreden in de MotoGP. Mogelijk start het seizoen in juli in het Spaanse Jerez met een wedstrijd zonder publiek.

Voetbal: Uitbreiding van beloftencompetitie voetbalsters

10.10 uur: De beloftencompetitie voor voetbalsters krijgt uitbreiding. Excelsior en Telstar gaan met een team meedoen aan de competitie, die als opstapje richting de eredivisie voor vrouwen geldt. Vanaf komend seizoen bestaat de beloftencompetitie uit tien ploegen.

Twee jaar geleden werd de competitie voor talentvolle voetbalsters opgestart met zeven teams. Feyenoord stapte vorig jaar in met een beloftenteam. De Rotterdamse club heeft nog geen vrouwenploeg in de eredivisie, maar onder leiding van oud-international Manon Melis werkt Feyenoord daar wel naartoe.

„Voor het huidige vrouwenvoetballandschap zijn de acht teams in de Eredivisie Vrouwen en de tien teams in de beloftencompetitie een passend aantal”, zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. „Om tot een sterkere Eredivisie Vrouwen te komen, is één van de eisen dat alle clubs een beloftenteam moeten hebben. De clubs die dat nog niet hadden, zijn daarmee aan de slag gegaan, zoals Excelsior.”

Voor de beloftencompetitie geldt een aantal specifieke regels. Zo mag in een wedstrijd doorlopend gewisseld worden en mogen er, buiten de keepster, slechts drie voetbalsters ouder dan 19 jaar op het wedstrijdformulier staan.

Voetbal: Directeur Zubizarreta weg bij Olympique Marseille

07.51 uur: De Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft afscheid genomen van Andoni Zubizarreta. De Spaanse oud-doelman werkte bijna vier jaar als technisch directeur bij de club van Kevin Strootman. Marseille eindigde dit seizoen, dat voortijdig werd afgebroken vanwege de coronacrisis, als tweede achter Paris Saint-Germain en plaatste zich zo voor de Champions League.

„Andoni is de eerste wie ik aan het begin van ons project heb aangetrokken”, zegt voorzitter Jacques-Henri Eyraud, die in 2016 van de nieuwe Amerikaanse eigenaar Frank McCourt de opdracht kreeg om van Marseille weer een topclub te maken. „Sinds dat moment stond Andoni bij ieder gevecht aan mijn zijde. Hij heeft met zijn expertise ervoor gezorgd dat we weer een solide basis hebben.”

Marseille gaf geen reden voor het vertrek van de 58-jarige Zubizarreta, die tussen 2010 en 2015 directeur was bij FC Barcelona, de club waarbij hij jaren onder de lat stond en waarmee hij in 1992 de Europa Cup 1 won. Volgens Franse media betekent het vertrek van Zubizarreta mogelijk ook dat de succesvolle trainer André Villas-Boas weggaat.

Triatlon: Ironman op Hawaii uitgesteld naar 2021

07.29 uur: Het WK Ironman op Hawaii gaat dit jaar niet door. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatie besloten om de loodzware uithoudingsproef voor triatleten uit te stellen naar 6 februari 2021. De befaamde Ironman, waar ruim tweeduizend atleten aan meedoen, stond op het programma voor 10 oktober.

Het is nu de bedoeling dat volgend jaar twee WK’s worden gehouden, in het voor- en het najaar. De Ironman op Hawaii bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Bij de mannen domineren de Duitse triatleten de laatste jaren. Sinds 2014 heeft er altijd een Duitser gewonnen. De 38-jarige Jan Frodeno werd vorig jaar voor de derde keer als wereldkampioen gehuldigd in Kailua-Kona.