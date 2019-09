AZ haalt Noorse jeugdinternational

De 19-jarige Noorse voetballer komt de Alkmaarders in januari versterken. Evjen voetbalt nu in eigen land nog bij FK Bodø/Glimt, waar hij in veertig wedstrijden elf doelpunten maakte.

„Hakon is een jonge, getalenteerde middenvelder. Hij doet het heel goed bij zijn club Bødo/Glimt, waar hij een heel belangrijke rol in het team heeft. We wilden Hakon eigenlijk in de afgelopen transferperiode al halen. Dat is niet gelukt. Nu sluit hij aan in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft”, zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ.

Evjen maakte eerder deze maand zijn debuut voor Jong Noorwegen.