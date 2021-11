Winst én titels voor Robin Frijns en Racing Team Nederland

Robin Frijns won zaterdag met zijn Belgische werkgever WRT de laatste wedstrijd van het jaar, de 8 Uur van Bahrein, in de LMP2-klasse. Daarmee verzekerden Frijns en consorten zich van de titel. Eerder dit seizoen won de Limburger onder meer de prestigieuze 24 Uur van Le Mans.

Racing Team Nederland eindigde in Bahrein als zesde bij de LMP2’s, maar als eerste in de zogeheten Pro-AM-klasse. Daarmee legde het team met Giedo van der Garde, Job van Uitert en ’bronzen rijder’ Frits van Eerd eveneens beslag op het kampioenschap in die sinds dit jaar bestaande divisie.

Bij de snelste auto’s, de Hypercars, ging de eindzege naar Toyota. Het langeafstandsracen is aan een opmars bezig. Veel fabrikanten stappen in 2022 of 2023 in. De Hypercars zijn de vervangers van de LMP1’s, vanaf 2023 worden de LMP2’s vervangen door LMDh-auto’s.