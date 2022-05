Premium Het beste van De Telegraaf

Regerend wereldkampioen baalt van ‘Mickey Mouse-gedeelte’ Kritische Max Verstappen hoopt op meer inspraak voor coureurs

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen en Charles Leclerc Ⓒ ANP/HH

MIAMI - Na alle lovende kritieken over het entertainmentgehalte rond de Grand Prix van Miami is regerend wereldkampioen Max Verstappen niet te spreken over het belangrijkste gedeelte: het circuit zelf. Hij hoopt dat coureurs meer inspraak krijgen wat de lay-out van een nieuwe baan betreft. ,,Dat Mickey Mouse-gedeelte vind ik helemaal niets.”