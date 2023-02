Spurs-coach Conte herstelt voorspoedig van operatie aan galblaas

Hij was onlangs onwel geworden met hevige pijn in zijn buik, waarna tot de ingreep werd besloten.

„Ik dank iedereen voor de steun en de vele opbeurende berichten”, zei Conte. „De operatie is goed verlopen en vanaf nu gaat het weer de goede kant op.”

De verwachting is wel dat Conte enkele wedstrijden ontbreekt op de bank bij de Spurs. „Voorlopig heeft hij rust nodig”, liet de Londense club uit de Premier League weten. Assistent Cristian Stellini vervangt hem in elk geval komend weekeinde in de topper tegen Manchester City.