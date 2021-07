Live Tour: Van der Poel mee in kopgroep

Etappe 7: Vierzon - Le Creusot 249,1 km

Vrijdag wacht het peloton de langste rit van deze Tour. Bijna 250 kilometer dienen de renners af te leggen. Onderweg moeten vijf colletjes worden bedwongen, allemaal in de laatste negentig kilometer. De vierde, de Signal d’Uchon, is een beklimming van de tweede categorie en daarmee de zwaarste van de dag. De rit is met een beetje fantasie als een Ardennenklassieker te bestempelen.

„Het is een heel lastige rit, een beetje klassieker-achtig inderdaad. Het is afwachten of de sprinters gaan overleven op die zwaarste berg, waarvan de top op achttien kilometer van de finish ligt”, aldus Boogerd. „Al denk ik zelf dat een groepje kanshebbers gaat lopen, want het is lastig te controleren.”

Het profiel van de zevende etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Mathieu van der Poel

Of Van der Poel vrijdag aan het einde van de middag nog het geel om de schouders heeft? Met Matje valt niets uit te sluiten, weet Boogerd. Woensdag viel bij het zien van de fenomenale tijdrit van zijn landgenoot - voor de zoveelste keer - de mond open bij de 49-jarige Hagenaar.

Van der Poel rekent zelf op een zwaar gevecht. De geletruidrager verwacht dat het af gaat hangen van van het verloop van de rit en of de klimmers zich al willen laten zien. „Er zullen ongetwijfeld jongens in de aanval gaan. We gaan het zien.” Met Tadej Pogacar, Wout van Aert en Julian Alaphilippe allemaal binnen een minuut valt een aanval op het geel inderdaad niet uit te sluiten.

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe die gaat komen. Ⓒ DE TELEGRAAF

Boogerd: „Ik denk dat Mathieu van der Poel zijn gele trui nog wel een dagje wil behouden. Hij kan de etappe ook aan, denk ik, maar is zijn ploeg in staat om te verdedigen? Dat is een beetje de vraag. Als Mathieu niet in in het geel had gereden, had hij misschien voor de winst gegaan. Maar goed, we blijven het zeggen. Met Mathieu weet je het nooit. Al moeten we misschien ook niet teveel van hem verwachten.”