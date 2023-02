Boze captain Renard stopt bij Frankrijk en mist WK vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Boze aanvoerster Renard bedankt voor Frans elftal en mist WK

19.06 uur: Wendie Renard heeft bedankt als aanvoerster van de Franse nationale voetbalploeg en komt niet in actie op het WK voetbal dit jaar. De voetbalster van Olympique Lyon zei in een verklaring dat ze niet zal spelen „om haar mentale gezondheid te beschermen.” Ook internationals Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto hebben zich afgemeld.

De 32-jarige Renard heeft 142 wedstrijden voor Frankrijk gespeeld. „Ik houd van Frankrijk, meer dan iets anders, en ik ben niet perfect, verre van, maar ik kan het huidige systeem, dat ver afstaat van de eisen voor het hoogste niveau, niet langer ondersteunen”, haalde de voetbalster uit naar de Franse bond. „Het is een verdrietige dag, maar noodzakelijk om mijn mentale gezondheid te beschermen.”

„Het is met een zwaar gemoed dat ik bekendmaak dat ik terugtreed van de Franse ploeg”, zei Renard. „Helaas zal ik niet op het WK spelen onder deze omstandigheden. Mijn gezicht verbergt de pijn, maar mijn hart lijdt en dat wil ik niet meer.”

De Franse bondscoach Corinne Diacre nam Renard in 2017 de aanvoerdersband af na de uitschakeling in de kwartfinales van Euro 2017 in Nederland. De voetbalster werd opnieuw aanvoerster in 2021, maar zou nu volgens RMC Sport niet meer voor de nationale ploeg willen spelen zolang Diacre de bondscoach is. Frankrijk schakelde Nederland op Euro 2022 uit in de kwartfinales.

De bondscoach had eerder al kritiek gekregen van andere speelsters zoals Gaëtane Thiney en Sarah Bouhaddi. En speelsters Eugénie Le Sommer en Amandine Henry deden afgelopen jaar al niet mee aan het EK na een conflict met Diacre. Diani en Katoto riepen vrijdagmiddag op tot „noodzakelijke veranderingen” in de leiding van het Franse team.

Het WK vindt plaats in Australië en Nieuw-Zeeland van 20 juli tot en met 20 augustus. Frankrijk zit in een groep met Jamaica, Brazilië en Panama.

Rusada ook in beroep tegen eigen uitspraak in dopingzaak Valieva

17.16 uur: Het Russische antidopingbureau Rusada heeft zich ook gemeld in de beroepszaak bij het sporttribunaal CAS rond kunstrijdster Kamila Valieva. Het Russische antidopingbureau liet vorige maand weten de jonge kunstschaatsster niet te straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Beijing. De internationale schaatsunie ISU en wereldantidopingbureau WADA gingen donderdag in beroep tegen die beslissing.

WADA wil een schorsing van vier jaar voor Valieva, de ISU geeft aan dat het CAS de duur van de schorsing mag bepalen. De schaatsbond wil net als WADA dat de schorsing ingaat vanaf 25 december 2021 en dat al haar resultaten vanaf die datum worden geschrapt.

Het sporttribunaal liet weten dat alle drie de partijen zich hebben gemeld in de beroepszaak, maar dat op dit moment het niet mogelijk is een tijdpad te geven voor een uitspraak. Het CAS meldt dat Rusada bij het sporttribunaal ook een bevestiging van de dopingovertreding wil en dat het CAS dan „de gepaste consequentie moet bepalen.” Dat zou ook een reprimande kunnen zijn.

Valieva testte in december 2021 positief op de verboden stof trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari vorig jaar bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen. Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Beijing ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats.

De Russin is in eigen land terug in competitie. Russische schaatsers worden echter geweerd van internationale wedstrijden vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne.

Luiten behoudt plek in top 10 op India Open

17.03 uur: Joost Luiten heeft na de tweede dag van het India Open zijn positie in de top van het klassement behouden. De 37-jarige Bleiswijker noteerde in New Delhi een ronde van 70 slagen (-2) en staat met een totaal van 4 slagen onder par op de gedeelde zesde plaats.

Luiten klom vrijdag twee plekken nadat hij de dag was begonnen op de achtste plaats. De zesvoudig winnaar op de Europese tour leverde vorige week met de derde plaats op de Thailand Classic zijn beste prestatie in vier jaar tijd.

Daan Huizing haalde net de cut. Hij eindigde na een ronde van 71 slagen één slag boven de ronde streep (+4). Yannik Paul, de leider na de eerste ronde in New Delhi, had opnieuw een goede dag. De Duitser ging rond in 69 slagen en heeft met een totaalscore van -10 een voorsprong van vijf slagen op nummer 2 Mikko Korhonen uit Finland.

Baanwielrenners geklopt in Nations Cup

15.51 uur: Baanwielrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg hebben bij de Nations Cup in Jakarta genoegen moeten nemen met het zilver op de teamsprint. Het goud ging naar regerend wereldkampioen Australië, dat de Nederlanders vorig jaar bij het WK ook al versloeg in een rechtstreekse finale.

De Australiërs noteerden in Jakarta een tijd van 42,599 seconden. Nederland kwam, mede door problemen bij slotrenner Hoogland, niet verder dan een tijd van 48,734. Frankrijk greep het brons.

Op de afvalkoers bij de mannen was er brons voor Yoeri Havik. De 32-jarige Havik moest op dat onderdeel de Japanner Eiya Hashimoto en de Belg Jules Hesters voor zich dulden.

Eerder pakte Marit Raaijmakers al brons op de afvalkoers. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet kwamen op de teamsprint niet verder dan de vierde plaats in Jakarta. Duitsland greep bij de vrouwen het goud op de teamsprint.

Van de Zandschulp verliest dubbelfinale in Doha

15.18 uur: Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt de dubbelspeltitel te veroveren op het ATP-toernooi van Doha. Samen met de Fransman Constant Lestienne verloor hij met 6-7 (5) 6-4 10-6 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.

Voor de 27-jarige Van de Zandschulp was het zijn tweede dubbelspelfinale op de ATP Tour. Vorig jaar won hij samen met Tallon Griekspoor het toernooi van Antwerpen.

Komende week doet Van de Zandschulp mee in Dubai. Ook Griekspoor is daar op het laatste moment toegelaten tot het hoofdtoernooi van het enkelspel.

Van Baarle debuteert voor Jumbo-Visma bij Omloop het Nieuwsblad

14.10 uur: Dylan van Baarle rijdt zaterdag zijn eerste koers als renner van Team Jumbo-Visma. Van Baarle doet dan in België mee aan Omloop het Nieuwsblad. Ook zijn Sloveense ploeggenoot Jan Tratnik debuteert dan voor de geel-zwarte formatie.

Naast Van Baarle en Tratnik bestaat de ploeg verder uit Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Edoardo Affini, Nathan van Hooydonck en Tim van Dijke.

Van Baarle (30) verruilde Ineos Grenadiers (voorheen Sky) afgelopen winter voor Jumbo-Visma.

Chinese voetbalbond stelt Jankovic aan als bondscoach

12.39 uur: De Chinese voetbalbond heeft Aleksandar Jankovic aangesteld als bondscoach van het Chinese voetbalelftal, zo maakte de bond vrijdag bekend in een verklaring.

De 50-jarige Serviër richt zich met de Chinese voetballers vooral op de voorbereiding op de Asian Cup van dit jaar, zo meldt de bond. Ook wordt kwalificatie voor het WK van 2026 via de Aziatische kwalificatiewedstrijden als doel genoemd.

Snowboarders Van der Velden en Vermaat naar finale op slopestyle

11.35 uur: Snowboarders Niek van der Velden en Sam Vermaat hebben zich op de WK in Georgië verzekerd van een plek in de finale van het onderdeel slopestyle. Van der Velden (22) werd met een beste score van 70,75 vijfde in de eerste kwalificatiereeks in Bakoerjani, de pas 17 jaar oude Vermaat ging het met een score van 70,21 net iets minder af.

De Japanner Takeru Otsuka presteerde het best in de eerste kwalificatiereeks. Hij noteerde een score van 81,43.

Later op de dag komt Casper Wolf (21) nog in actie in de tweede kwalifcatiereeks.

De finale is maandag.

Southampton gaat rest van seizoen verder met trainer Sellés

10.04 uur: Southampton staat de rest van het seizoen onder leiding van de Spanjaard Rubén Sellés. Dat maakte de club vrijdagochtend bekend.

Sellés werd eerder deze maand al aangesteld als interim-trainer nadat de Engelse club hoofdtrainer Nathan Jones had ontslagen. Onder leiding van Jones was de ploeg afgezakt naar de laatste plaats in de Premier League. Jones werd begin november voor 3,5 jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Op dat moment stond de club achttiende. Jones won met Southampton maar één competitiewedstrijd.

Met Sellés als interim-coach won Southampton vorige week van Chelsea (0-1). Na 23 gespeelde wedstrijden is Southampton nog altijd hekkensluiter met 18 punten.

Teuns zaterdag niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad

09.17 uur: Wielrenner Dylan Teuns verschijnt zaterdag niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. De 30-jarige Belg van Israel-Premier Tech kwam ziek uit de Ruta del Sol en is nog niet fit genoeg om zaterdag al te koersen.

„Ik ben daarom niet mee op verkenning gegaan. De woensdag na de Ruta del Sol heb ik niet gefietst. Donderdag ondernam ik een poging, maar kwam ik al snel tot de conclusie dat het geen zin heeft om zaterdag te starten”, aldus Teuns, die wordt vervangen door Guy Sagiv uit Israël.

Vorig jaar moest Teuns zich ook al afmelden voor Omloop Het Nieuwsblad, toen vanwege een coronabesmetting. Teuns won vorig jaar de Waalse Pijl.

Alcaraz bereikt kwartfinales in Rio na zwaarbevochten zege

07.55 uur: Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Rio de Janeiro. De nummer 2 van de wereld boekte op het graveltoernooi in Brazilië een zwaarbevochten zege op de Italiaan Fabio Fognini: 6-7 (5) 6-2 6-4. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

„Het was heel zwaar en we speelden beiden op een hoog niveau. Het is geweldig om dit soort wedstrijden te spelen, allebei waren we bijna op 100 procent”, zei Alcaraz na afloop. Vorig jaar was hij Fognini, momenteel de mondiale nummer 86, in Rio in de halve eindstrijd de baas.

Voor de 19-jarige Alcaraz is het zijn zesde zege van het jaar. Vorige week schreef hij het toernooi van Buenos Aires op zijn naam. Begin dit jaar deed de Spanjaard vanwege een blessure niet mee aan de Australian Open.

Alcaraz neemt het bij de laatste acht op tegen de Serviër Dusan Lajovic.

Lakers bezorgen Warriors dertigste nederlaag van NBA-seizoen

07.36 uur: Los Angeles Lakers heeft Golden State Warriors al de dertigste nederlaag van het NBA-seizoen bezorgd. Het werd in LA 124-111. De basketballers van de Warriors hebben dit seizoen nu meer duels verloren dan gewonnen: 30 om 29.

Nieuwkomer Malik Beasley, begin dit jaar overgenomen van Utah Jazz, nam aan de zijde van de Lakers de meeste punten voor zijn rekening: 25. Het waren vooral de spelers die vanaf de bank kwamen die het verschil maakten. Zij kwamen gezamenlijk tot 68 punten.

LeBron James vervulde geen hoofdrol en hij kwam tot slechts 13 punten. Hij had in 37 duels op een rij minimaal voor 20 punten getekend. De 38-jarige James kwam tot 9 rebounds en 8 assists.

De Lakers en de Warriors moeten vrezen voor het mislopen van de play-offs. De Lakers staan dertiende in de Western Conference, de Warriors staan tiende. De beste zes ploegen plaatsen zich voor de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen een tussenronde, een zogenoemd ’play-in-toernooi’.

De Warriors konden niet beschikken over sterspeler Stephen Curry, die last heeft van een knieblessure.

Voor beide clubs was het hun eerste wedstrijd sinds het All Star-weekend.