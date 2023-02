Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Chinese voetbalbond stelt Jankovic aan als bondscoach

12.39 uur: De Chinese voetbalbond heeft Aleksandar Jankovic aangesteld als bondscoach van het Chinese voetbalelftal, zo maakte de bond vrijdag bekend in een verklaring.

De 50-jarige Serviër richt zich met de Chinese voetballers vooral op de voorbereiding op de Asian Cup van dit jaar, zo meldt de bond. Ook wordt kwalificatie voor het WK van 2026 via de Aziatische kwalificatiewedstrijden als doel genoemd.

Snowboarders Van der Velden en Vermaat naar finale op slopestyle

11.35 uur: Snowboarders Niek van der Velden en Sam Vermaat hebben zich op de WK in Georgië verzekerd van een plek in de finale van het onderdeel slopestyle. Van der Velden (22) werd met een beste score van 70,75 vijfde in de eerste kwalificatiereeks in Bakoerjani, de pas 17 jaar oude Vermaat ging het met een score van 70,21 net iets minder af.

De Japanner Takeru Otsuka presteerde het best in de eerste kwalificatiereeks. Hij noteerde een score van 81,43.

Later op de dag komt Casper Wolf (21) nog in actie in de tweede kwalifcatiereeks.

De finale is maandag.

Southampton gaat rest van seizoen verder met trainer Sellés

10.04 uur: Southampton staat de rest van het seizoen onder leiding van de Spanjaard Rubén Sellés. Dat maakte de club vrijdagochtend bekend.

Sellés werd eerder deze maand al aangesteld als interim-trainer nadat de Engelse club hoofdtrainer Nathan Jones had ontslagen. Onder leiding van Jones was de ploeg afgezakt naar de laatste plaats in de Premier League. Jones werd begin november voor 3,5 jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Op dat moment stond de club achttiende. Jones won met Southampton maar één competitiewedstrijd.

Met Sellés als interim-coach won Southampton vorige week van Chelsea (0-1). Na 23 gespeelde wedstrijden is Southampton nog altijd hekkensluiter met 18 punten.

Teuns zaterdag niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad

09.17 uur: Wielrenner Dylan Teuns verschijnt zaterdag niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. De 30-jarige Belg van Israel-Premier Tech kwam ziek uit de Ruta del Sol en is nog niet fit genoeg om zaterdag al te koersen.

„Ik ben daarom niet mee op verkenning gegaan. De woensdag na de Ruta del Sol heb ik niet gefietst. Donderdag ondernam ik een poging, maar kwam ik al snel tot de conclusie dat het geen zin heeft om zaterdag te starten”, aldus Teuns, die wordt vervangen door Guy Sagiv uit Israël.

Vorig jaar moest Teuns zich ook al afmelden voor Omloop Het Nieuwsblad, toen vanwege een coronabesmetting. Teuns won vorig jaar de Waalse Pijl.

Alcaraz bereikt kwartfinales in Rio na zwaarbevochten zege

07.55 uur: Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Rio de Janeiro. De nummer 2 van de wereld boekte op het graveltoernooi in Brazilië een zwaarbevochten zege op de Italiaan Fabio Fognini: 6-7 (5) 6-2 6-4. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

„Het was heel zwaar en we speelden beiden op een hoog niveau. Het is geweldig om dit soort wedstrijden te spelen, allebei waren we bijna op 100 procent”, zei Alcaraz na afloop. Vorig jaar was hij Fognini, momenteel de mondiale nummer 86, in Rio in de halve eindstrijd de baas.

Voor de 19-jarige Alcaraz is het zijn zesde zege van het jaar. Vorige week schreef hij het toernooi van Buenos Aires op zijn naam. Begin dit jaar deed de Spanjaard vanwege een blessure niet mee aan de Australian Open.

Alcaraz neemt het bij de laatste acht op tegen de Serviër Dusan Lajovic.

Lakers bezorgen Warriors dertigste nederlaag van NBA-seizoen

07.36 uur: Los Angeles Lakers heeft Golden State Warriors al de dertigste nederlaag van het NBA-seizoen bezorgd. Het werd in LA 124-111. De basketballers van de Warriors hebben dit seizoen nu meer duels verloren dan gewonnen: 30 om 29.

Nieuwkomer Malik Beasley, begin dit jaar overgenomen van Utah Jazz, nam aan de zijde van de Lakers de meeste punten voor zijn rekening: 25. Het waren vooral de spelers die vanaf de bank kwamen die het verschil maakten. Zij kwamen gezamenlijk tot 68 punten.

LeBron James vervulde geen hoofdrol en hij kwam tot slechts 13 punten. Hij had in 37 duels op een rij minimaal voor 20 punten getekend. De 38-jarige James kwam tot 9 rebounds en 8 assists.

De Lakers en de Warriors moeten vrezen voor het mislopen van de play-offs. De Lakers staan dertiende in de Western Conference, de Warriors staan tiende. De beste zes ploegen plaatsen zich voor de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen een tussenronde, een zogenoemd ’play-in-toernooi’.

De Warriors konden niet beschikken over sterspeler Stephen Curry, die last heeft van een knieblessure.

Voor beide clubs was het hun eerste wedstrijd sinds het All Star-weekend.