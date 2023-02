IJzersterke comeback brengt Daniil Medvedev titel in Rotterdam

De 27-jarige Medvedev, die in augustus nog de nummer één van de wereld was, kon voorafgaand aan de eindstrijd vertrouwen putten uit het feit dat hij nog nooit had verloren van Sinner. Vier keer eerder stonden de twee tegenover elkaar en vier keer trok de Rus dus aan het langste eind.

Vertrouwen

Maar ook Sinner bulkte van het zelfvertrouwen. De 21-jarige Italiaan maakt de laatste weken indruk en was er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat er zondag geen Nederlands feestje was in Ahoy. Een dag eerder schakelde hij in de halve finale namelijk Tallon Griekspoor in twee sets uit.

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander begon Sinner scherper aan de partij. Hij plaatste vroeg in de eerste set een breek en liep uit naar een 4-1 voorsprong. Maar Medvedev knokte zich terug en trok de stand weer gelijk: 4-4. Een nieuwe breek aan het einde van de tweede set kwam de Rus echter niet nogmaals te boven: 7-5 Sinner.

Jannik Sinner hijgt na het zoveelste lange punt. Ⓒ ANP/HH

Medvedev knokt terug

Medvedev liet zich niet van de wijs brengen na het verlies van de eerste set. Sterker nog, hij plaatste aan het begin van het tweede bedrijf direct een breek en gaf die marge niet meer uit handen: 6-2. Een derde set moest dus de beslissing brengen in Ahoy.

Ook in het beslissende bedrijf plaatste Medvedev een snelle breek. Sinner probeerde het tij nog te keren, kreeg al snel een kans om terug te breken, maar Medvedev speelde simpelweg te goed. Sinner kwam er niet doorheen. Bijeen stand van 5-2 mocht de Rus de partij uitserveren dat deed hij met verve: 5-7, 6-2, 6-2.

Voetsporen

In 1999 was Jevgeni Kafelnikov de eerste Rus die zijn naam op de befaamde kampioenenring van Ahoy liet noteren. 24 jaar geleden was Kafelnikov in de finale te sterk voor de Brit Tim Henman.

Acht jaar na de Russische primeur was Michail Joezjny de beste in Ahoy. In 2007 versloeg hij de Kroaat Ivan Ljubicic in de eindstrijd. Twee jaar geleden werd het toernooi gewonnen door Andrey Rublev, die in de strijd om de titel de meerdere was van de Hongaar Márton Fucsovics.

Kroaat Dodig en Amerikaan Krajicek winnen dubbel op ABN AMRO Open

De Kroatische tennisser Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek hebben op het ABN AMRO Open het dubbelspeltoernooi gewonnen. Dodig en Krajicek versloegen in de finale de Australiër Matthew Ebden en Rohan Bopanna uit India met 7-6 (5) 2-6 12-10.

In de beslissende matchtiebreak werkten Dodig en Krajicek bij 10-9 één wedstrijdpunt weg. Ze wonnen de laatste drie punten van de eindstrijd.

Dodig (38) en Krajicek (32) waren als derde geplaatst in Ahoy. Zes jaar geleden was Dodig ook al de beste in het dubbelspel in Rotterdam, toen aan de zijde van de Spanjaard Marcel Granollers.

Vorig jaar ging de titel in het dubbelspel naar Robin Haase en Matwé Middelkoop, maar dit jaar slaagde geen enkele Nederlandse speler erin de tweede ronde van het dubbelspel te halen.

Britse rolstoeltennisser Hewett pakt vierde titel op rij in Ahoy

De Britse rolstoeltennisser Alfie Hewett heeft voor de vierde keer op rij het ABN AMRO Open op zijn naam geschreven. De 25-jarige Hewett versloeg in de eindstrijd Martin de la Puente uit Spanje met 6-0 7-5. De partij duurde een uur en 29 minuten.

Hewett maakte in Ahoy zijn status als nummer 1 van de wereld waar. Hij stond de hele week geen set af en liet bij de laatste vier de Nederlander Ruben Spaargaren met 6-1 6-0 kansloos. De la Puente had in de halve finales Tom Egberink in drie sets uitgeschakeld.

Begin dit jaar was Hewett ook al de beste op de Australian Open. Hij pakte in Melbourne voor de zevende keer de titel op een grandslamtoernooi.

Het was de vijftiende editie van het rolstoeltoernooi voor mannen. De rolstoeltennissters streden dit jaar voor het eerst om de titel in Rotterdam. Zaterdag won Diede de Groot de eerste editie bij de vrouwen.