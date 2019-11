AZ maakt ook indruk bij FC Utrecht

Teun Koopmeiners liet zijn waarde weer eens zien bij standaardsituaties. Deze keer geen strafschop, maar een vrije trap. De bal - weliswaar aangeraakt - belandde in de kruising achter doelman Paes: 0-1 in de 24e minuut.

Enkele minuten later was het weer prijs voor de formatie van trainer Arne Slot. Oussama Idrissi rondde een fraaie aanval van de Alkmaarders af.

FC Utrecht-trainer John van den Brom - vorig jaar nog aan het roer bij AZ met Slot als assistent - moest lijdzaam toekijken hoe Myron Boadu vlak na rust ook zijn goaltje meepikte: 0-3.

Dankzij de zesde overwinning op rij, in alle competities met een doelsaldo van 24-0, blijft AZ in de eredivisie stevig op de tweede plaats staan. Met negen punten minder neemt FC Utrecht voorlopig de vijfde plek in.